«Осточертели!»: После отказа показать лицензию на торговлю, парень разгромил нелегальную точку мигранта. Беспредел?

Наверняка многим известно омерзительного чувство своего бессилия перед наглым, показным и продажным беззаконием.
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- «Когда тв*ри нажр...
- Чиновники ничего ...
- Таджичку с диплом...
Попал парнишка по своей глупости как минимум на штраф, а может и поУК статью при вяжут.
При нынешнем положении вещей это не удивительно.
Парень однозначно МОЛОДЕЦ! Ещё бы этому ржавому вдвоём, втроём бока намяли бы, чтобы забыл как "экономику" продажных чиновников повышать!