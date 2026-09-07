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Новости Брянска

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Смертельное ДТП со «скорой» в Верном Пути

Смертельное ДТП со «скорой» в Верном Пути

В результате столкновения Lada Kalina и машины скорой помощи погиб 73-летний водитель, второй участник аварии госпитализирован с травмами.

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