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"Моя фамилия теперь Сассекс": Меган Маркл сделала громкое заявление

"Моя фамилия теперь Сассекс": Меган Маркл сделала громкое заявление

Меган Маркл и принц Гарри присвоили чужую фамилию.Супруга принца Гарри Меган Маркл в ходе рекламной компании своего нового телешоу "С любовью, Меган" заявила, что имеет право носить фамилию Сассекс, поскольку она является частью её истории любви с принцем.

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