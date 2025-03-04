"Моя фамилия теперь Сассекс": Меган Маркл сделала громкое заявление

Меган Маркл и принц Гарри присвоили чужую фамилию.Супруга принца Гарри Меган Маркл в ходе рекламной компании своего нового телешоу "С любовью, Меган" заявила, что имеет право носить фамилию Сассекс, поскольку она является частью её истории любви с принцем.