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Галеристку Любовь Агафонову и главу аукционного дома Розу Верховину обвиняют в продаже поддельных скульптур Эрнста Неизвестного на 90 млн рублей

Галеристку Любовь Агафонову и главу аукционного дома Розу Верховину обвиняют в продаже поддельных скульптур Эрнста Неизвестного на 90 млн рублей

Основательнице галереи "Веллум" Любови Агафоновой и директору аукционного дома "Первые имена" Розе Верховиной предъявлены обвинения в мошенничестве со скульптурами Эрнста Неизвестного.

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