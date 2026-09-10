Галеристку Любовь Агафонову и главу аукционного дома Розу Верховину обвиняют в продаже поддельных скульптур Эрнста Неизвестного на 90 млн рублей

Основательнице галереи "Веллум" Любови Агафоновой и директору аукционного дома "Первые имена" Розе Верховиной предъявлены обвинения в мошенничестве со скульптурами Эрнста Неизвестного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- 12-летняя дочь Пескова и Навки дебютировала на соревнованиях по фигурному катанию на Кубке Плющенко
- "Не хотела погружать в это мужа". Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком и разнице в возрасте с 82-летним супругом
- В сети обсуждают, что Алина Кабаева всё-таки стала главным тренером сборной России после Винер
Свежие комментарии
- "Острое ощущение ...
- Слава Копейкин ср...
- 55-летняя Кристин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым