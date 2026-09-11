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Ассоциация «АОТ» сформировала экспертный совет по облачным технологиям

Ассоциация «АОТ» сформировала экспертный совет по облачным технологиям

Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий «АОТ» сформировала первый состав экспертного совета, который займется развитием отрасли в России.

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