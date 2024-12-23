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Генсек НАТО заступился за Шольца после критики Зеленского

Генсек НАТО заступился за Шольца после критики Зеленского

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Резкая критика канцлера Германии Олафа Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, является несправедливой, заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

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