Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Резкая критика канцлера Германии Олафа Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, является несправедливой, заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.
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