"Вынесут в одну калитку". Эксперт раскритиковал соглашение Киева с Анкарой

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце Долмабахче в Стамбуле© AP Photo / Turkish Presidency Турция, которая завершила процесс ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, этим шагом способна уничтожить остатки промышленности постсоветской республики, считает украинский экономист Алексей Кущ.