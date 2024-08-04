"Вынесут в одну калитку". Эксперт раскритиковал соглашение Киева с Анкарой

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце Долмабахче в Стамбуле© AP Photo / Turkish Presidency Турция, которая завершила процесс ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, этим шагом способна уничтожить остатки промышленности постсоветской республики, считает украинский экономист Алексей Кущ.
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