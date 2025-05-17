Шесть концов света: как современное вымирание может изменить Землю навсегда Ирина ВальковаВ середине XIX века человечество перешагнуло незримую черту — с этого момента деятельность человека стала влиять на климат планеты в масштабах, сравнимых с геологическими катастрофами прошлого.