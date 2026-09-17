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Царьград

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Франция предупредила: зима на Украине будет сложной

Франция предупредила: зима на Украине будет сложной

Алис Рюфо, министр-делегат Франции, заявила, что наступающая зима будет трудной для Украины. Премьер Украины Сергей Корецкий и эксперт Станислав Игнатьев подтверждают: страна вводит жесткую экономию и зафиксирует проблемы в энергосистеме.

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