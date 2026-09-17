Франция предупредила: зима на Украине будет сложной

Алис Рюфо, министр-делегат Франции, заявила, что наступающая зима будет трудной для Украины. Премьер Украины Сергей Корецкий и эксперт Станислав Игнатьев подтверждают: страна вводит жесткую экономию и зафиксирует проблемы в энергосистеме.