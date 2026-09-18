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Кто такой Уоррен Баффетт: история успеха, состояние и книги об инвесторе

18 сентября 2026 года миллиардер и всемирно известный инвестор Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway.

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