Не по-детски. Зачем в армянские учебники добавили «российскую оккупацию»

Сергей Кочегаров

Ну а как же? Персидская оккупация была, Турецкая оккупация была... А Россия, что, хуже? При персах и турках армяне беззаботно жили, их не резали, не грабили, строили им дома, школы, больницы (не вяжется как-то с геноцидом). Пришли русские всё это похерили, богатства и богатых армян насильно вывезли в районы Краснодарского края (откуда расселили по рынкам всей России) и давай притеснять. Всё это красноречиво описано в исторически правдивых произведениях (царь Пап, царица Тамара, Мхитар спарапет…), правда там Россию, как агрессора, не упоминают, но великий Пашинян исправил эту историческую оплошность - просто переписав историю. А что? На Западе все так делают. А вот то, что переписывать историю пытаются сплошь и рядом по всему постсоветскому пространству, огромная заслуга спецслужб НАТО. Нашей пропагандистской машине в этом деле ещё далеко до Запада. Она и Пашиняну уступает.