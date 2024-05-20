Латышонок – лучший вратарь Кубка России по версии болельщиков. Голкипер «Балтики» набрал 62% голосов

В голосовании болельщиков за символическую сборную турнира голкипер «Балтики» набрал 62% голосов. В текущем розыгрыше Кубка России «Балтика» вышла в финал, обыграв «Спартак» в финальной игре Пути регионов (1:0).
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