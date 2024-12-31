Журналист Феклистов: обращение Ельцина об уходе было строго засекречено

Фотограф Юрий Феклистов, который более десяти лет сотрудничал с первым президентом России, рассказал, что заявление Бориса Ельцина о добровольной отставке хранилось в строгой секретности и было записано в дневное время.
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