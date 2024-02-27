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ГИБДД: запрещено самостоятельно заменять кузовные детали и части салона авто

ГИБДД: запрещено самостоятельно заменять кузовные детали и части салона авто

Некоторые детали в автомобиле нельзя менять без специального разрешения, узнал портал njcar.ru. В случае ремонта или изменения конструкции транспортного средства без соблюдения правил, водителям грозит штраф до 5 тысяч рублей, предупредила ГИБДД.

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