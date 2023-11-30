Зарплату, условия труда и отдыха обсудил Павел Жуйков в ходе рабочей поездки в Бобруйский район с руководством УКП ´Жилкомхоз´Председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий посетил с рабочей поездкой Бобруйский район.