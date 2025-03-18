Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Семейную ипотеку расширили на вторичку: где она будет доступна

Семейную ипотеку расширили на вторичку: где она будет доступна

Пока официального списка городов, где можно будет оформить льготный кредит, нет. По мнению экспертов, под новые условия семейной ипотеки могут подпасть до 850 небольших городов Минфин распространил семейную ипотеку на покупку вторичного жилья в регионах с низким уровнем строительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх