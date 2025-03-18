Семейную ипотеку расширили на вторичку: где она будет доступна

Пока официального списка городов, где можно будет оформить льготный кредит, нет. По мнению экспертов, под новые условия семейной ипотеки могут подпасть до 850 небольших городов Минфин распространил семейную ипотеку на покупку вторичного жилья в регионах с низким уровнем строительства.