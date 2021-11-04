Вечерняя Москва

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Украина с иностранными партнерами разработала планы на случай конфронтации с РФ

Украина с иностранными партнерами разработала планы на случай конфронтации с РФ

На случай полномасштабного конфликта с Россией Украина разработала совместные с иностранными партнерами планы.

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Дмитрий Фактурович
Операция такая, зарубежные партнеры подначивают дурачков, дурачки рыпаются и получают по мусалам, зарубежные партнеры начинают ныть, о закрытии "Северного потока-2". Остальные 8 вариантов - аналогичные.

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