Украина с иностранными партнерами разработала планы на случай конфронтации с РФ

Вечерняя МоскваПолитикаУкраина с иностранными партнерами разработала планы на случай конфронтации с РФНа случай полномасштабного конфликта с Россией Украина разработала совместные с иностранными партнерами планы.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ФактуровичОперация такая, зарубежные партнеры подначивают дурачков, дурачки рыпаются и получают по мусалам, зарубежные партнеры начинают ныть, о закрытии "Северного потока-2". Остальные 8 вариантов - аналогичные.Комментировать
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