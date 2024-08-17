За рулем
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За рулем

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Полгода с недорогим и практичным «китайцем» – что понравилось и что удивило

Полгода с недорогим и практичным «китайцем» – что понравилось и что удивило

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.Haval M6, 1.5 Т (143 л. с.), Р7Изготовитель – HavalГод выпуска – 2023В эксплуатации «За рулем» – c 2023 годаПробег на момент отчета – 22 500 кмКогда для съемок видеоролика для нашего YouTube-канала мы подняли «мишку» на подъемнике, обратил внимание на интересное техническое решение.

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