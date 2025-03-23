Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 937 подписчиков

Экономист Джеффри Сакс: Русско-американские отношения улучшаются

Экономист Джеффри Сакс: Русско-американские отношения улучшаются

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил улучшение русско-американских отношений, но предсказал, что они не станут слишком тесными из-за агрессивной политики США, особенно в условиях возрастающей важности союзов, таких как БРИКС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх