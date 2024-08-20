Мужская ложь, над которой смеются женщины

А Александр24 Какой-то дебилизм! Если и есть такие мужики, то их такое незначительное количество, что равно статистической погрешности. Даже немного стало противно от этой лжи, но уже автора.

Аурелия Запсенко Автор не лжёт, а обобщает. Просеивает субстрат сквозь частое сито и являет миру то,что в нём осталось. Не мы ведь придумали про "зелен виноград", "видит око-да зуб неймёт", "я вам не по зубам и не по карману" и так далее. То есть, эти мужские враки были всегда,но не всегда их так открыто и под микроскопом рассматривали.