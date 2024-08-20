Как известно, женщины любят преуменьшать некоторые свои характеристики. Особенно вес, возраст и количество бывших любовников.
Мужская ложь, над которой смеются женщины
Комментарии
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А
Александр24
Какой-то дебилизм! Если и есть такие мужики, то их такое незначительное количество, что равно статистической погрешности. Даже немного стало противно от этой лжи, но уже автора.
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15 час.
Аурелия Запсенко
Автор не лжёт, а обобщает. Просеивает субстрат сквозь частое сито и являет миру то,что в нём осталось. Не мы ведь придумали про "зелен виноград", "видит око-да зуб неймёт", "я вам не по зубам и не по карману" и так далее. То есть, эти мужские враки были всегда,но не всегда их так открыто и под микроскопом рассматривали.
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10 час.
А
Александр24
Обобщает? Давайте в вашем доме найдём одного наркомана и обобщим, заявив, что в вашем доме живут одни наркоманы. Нормально? Не исключаю, что автору может быть и попался такой экземпляр мужика-дебила, но это ж не значит, что все остальные тоже дебилы? Так что автор врёт, возводя поклёп на всех мужиков, а не обобщает.
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10 час.
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