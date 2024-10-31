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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Как выживали советские звёзды в 1990-х

Как выживали советские звёзды в 1990-х

После того как перестал существовать Советский Союз, большинство актеров осталось не у дел. Ушли в прошлое все составляющие сытной и безбедной жизни – уверенность в завтрашнем дне, стабильная работа, стабильные заработки.

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