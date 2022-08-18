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Огурцы на зиму пикули — 10 самых вкусных рецептов

Огурцы на зиму пикули — 10 самых вкусных рецептов

Термин «пикули» обозначает — маринованные овощи. Действует и другое значение этого слова, как смесь из многообразных маринованных овощей.

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