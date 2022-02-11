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Где смотреть Россия – Дания, олимпийский хоккейный турнир в Пекине, во сколько прямая трансляция матча Олимпиады-2022, 11 февраля

Сборная России готовится ко второму матчу на групповом этапе Олимпиады-2022 – в пятницу, 11 февраля, команда Жамнова сыграет со сборной Дании.

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