Остающаяся бестселлером книга «Технологическая республика» главы корпорации Palantir Алекса Карпа содержит прямые фашистские идеи с разделением народов на полноценные и неполноценные, а автор сожалеет об уничтожении гитлеровского рейха.
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