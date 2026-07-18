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Захарова: Palantir — самая большая угроза миру с идеями возрождения фашизма

Захарова: Palantir — самая большая угроза миру с идеями возрождения фашизма

Остающаяся бестселлером книга «Технологическая республика» главы корпорации Palantir Алекса Карпа содержит прямые фашистские идеи с разделением народов на полноценные и неполноценные, а автор сожалеет об уничтожении гитлеровского рейха.

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