Раньше я жил в Коми, потом переехал в Кировскую область. Вот уже двадцать лет являюсь прихожанином нашего поселкового храма.
Дерутся чёрные бабы
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Воробей
Забавно!
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1 д.
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Раньше я жил в Коми, потом переехал в Кировскую область. Вот уже двадцать лет являюсь прихожанином нашего поселкового храма.
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