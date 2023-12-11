11 декабря 2023 года в России вступили в силу новые правила, регулирующие порядок выезда и въезда в страну

Кто обязан сдать загранпаспорт, кого не выпустят за границу: новые правила для россиян с 11 декабря 2023 года Эти изменения коснулись и заграничных паспортов.
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