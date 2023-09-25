"Льет воду на мельницу недоброжелателей России", - статус иноагента не стал панацеей, констатировала Яна Поплавская

Наталия

Поплавская права на 100%. Власти, поставив галочку, успокоились. Неужели всерьез полагали, что эти, вполне взрослые и идейные враги, быстренько пересмотрят свои взгляды и исправятся? Не дождались.Итог очевиден. Значит надо выкорчевывать эту заразу с корнем, чтобы пресечь их деятельность по растлению молодежи.