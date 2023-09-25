Закон и Порядок

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"Льет воду на мельницу недоброжелателей России", - статус иноагента не стал панацеей, констатировала Яна Поплавская

"Льет воду на мельницу недоброжелателей России", - статус иноагента не стал панацеей, констатировала Яна Поплавская

Politiki.net Увы, статус иноагента, не стал действенным орудием в борьбе с противниками России и ее населения.

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Комментарии
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Аудрюс
Это уже следующий этап...
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18 час.
Аудрюс
Ткаченко. Хохол что-ли? С тобой все ясно...
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18 час.
Наталия
Поплавская права на 100%. Власти, поставив галочку, успокоились. Неужели всерьез полагали, что эти, вполне взрослые и идейные враги, быстренько пересмотрят свои взгляды и исправятся? Не дождались.Итог очевиден. Значит надо выкорчевывать эту заразу с корнем, чтобы пресечь их деятельность по растлению молодежи.
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17 час.

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