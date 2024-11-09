В Карагандинской области определили победителей фестиваля национального искусства

Народные танцы и песни, звуки домбры и кобыза – в Караганде состоялся областной фестиваль «Өнеріміз саған,Қазақстан!» среди представителей этнокультурных объединений, владеющих казахским национальным искусством.
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