Экс-замминистра обороны Попова поместили под стражу в «Лефортово»

Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца, помещен в следственный изолятор №2 «Лефортово», сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
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