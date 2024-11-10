Первый канал планирует снять проект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице, где образ Вячеслава Тихонова будет воссоздан при помощи искусственного инт...

⚡️Первый канал снимет фильм с воссозданным при помощи ИИ Штирлицем Первый канал планирует снять проект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице, где образ Вячеслава Тихонова будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта.