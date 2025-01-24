В Иртыше на территории Омска выявили высокое загрязнение ртутью. Есть проблемы и с качеством воды в Оми - рыба там может задохнуться от недостатка кислорода.
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В Иртыше на территории Омска выявили высокое загрязнение ртутью. Есть проблемы и с качеством воды в Оми - рыба там может задохнуться от недостатка кислорода.