Шымкент пока остается в «красной» зоне

На 4 сентября в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.