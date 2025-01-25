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Царьград

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"Лицом в землю". Задержан предатель в русской штурмовой бригаде

"Лицом в землю". Задержан предатель в русской штурмовой бригаде

Русскую штурмовую роту положили лицом в землю. Её командира обвиняют в присвоении выплат военнослужащих.

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Комментарии
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Амара Карпова
Тварь🤮Смертную казнь пора вернуть для таких отморозков💯
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21 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Вот поганец опозорился на всю страну
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19 час.

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