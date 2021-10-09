Экс-депутат Рады Червоненко: Зеленский мог подружиться с Путиным в его день рождения

Украинский лидер Владимир Зеленский мог наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным, если бы поздравил коллегу с днем рождения.
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