Мировое обозрение

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Экс-депутат Рады Червоненко: Зеленский мог подружиться с Путиным в его день рождения

Экс-депутат Рады Червоненко: Зеленский мог подружиться с Путиным в его день рождения

Украинский лидер Владимир Зеленский мог наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным, если бы поздравил коллегу с днем рождения.

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Георгий Кожокарь
созреет и подружит - все еще впереди !

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