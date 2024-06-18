Через Караганду будет проходить новый рейс Астана - Бишкек

О запуске нового рейса Астана — Караганда — Бишкек информирует карагандинский автовокзал. Выехать из Караганды в соседнюю республику можно будет трижды в неделю, со ссылкой на автовокзал сообщает корреспондент ekaraganda.
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