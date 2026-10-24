Старость — это когда любое новое ощущение следует трактовать как симптом. (прикольные фразочки) Позитивные фразочки в картинках .
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