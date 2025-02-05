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НАТОвский Mastiff: российские военные пополнили коллекцию трофейной техники

НАТОвский Mastiff: российские военные пополнили коллекцию трофейной техники

Российские военные пополнили коллекцию трофейной техники редким экземпляром НАТОвского производства. Во время боя на территории ДНР они подбили БТР Mastiff, поставленный Великобританией для украинских боевиков.

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