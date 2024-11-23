Макс Ферстаппен: Не ожидал, что мы опередим McLaren

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поделился мыслями о квалификации в Лас-Вегасе, по итогам которой будет стартовать пятым – впереди обоих пилотов McLaren.
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