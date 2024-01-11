Раймонд Паулс впервые заговорил о романе с Аллой Пугачевой

Композитор Раймонд Паулс, создавший множество хитов для Аллы Пугачевой, среди которых такие композиции, как «Миллион алых роз», «Старинные часы», «Маэстро», «Делу время» не скрывает, что нередко появлялась информация о его романе с Примадонной.
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