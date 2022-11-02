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Член совета директоров «Зенита» – об отстранении Эртеля от сборной: «Это цирк. Не исключаю, что к Олимпиаде-2024 федерация передумает»

Член совета директоров «Зенита» Тогрул Мамедов оценил старт сезона для петербургской команды, отметил игру новобранца команды Томаса Эртеля и высказался о его отстранении от сборной Франции.

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