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В Киеве поняли - Украины больше не будет. После над Чернобыльской АЭС произошёл взрыв

В Киеве поняли - Украины больше не будет. После над Чернобыльской АЭС произошёл взрыв

Киев обвинил Россию в атаке Чернобыльской АЭС. Однако провокация была организована настолько топорно, что поверить в происходящее смогут лишь те, кто должен это сделать, как говорится, "по контракту".

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