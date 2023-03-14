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СК возбудил дело в отношении главы банды, 20 лет обиравшей бизнесменов и жителей Приморья

СК возбудил дело в отношении главы банды, 20 лет обиравшей бизнесменов и жителей Приморья

Силовики возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета из Хасанского района Приморья Данияра Шанова, который создал банду, 20 лет обиравшую бизнесменов и грабившую население, передает РИА Новости.

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