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Переворот в Абхазии продолжается: Подставит ли Москва другую щёку после оплеухи

Переворот в Абхазии продолжается: Подставит ли Москва другую щёку после оплеухи

Сергей Латышев Антироссийский переворот в Абхазии с изгнанием готового сотрудничать с Москвой президента Аслана Бжании — под грохот бомб и снарядов на Украине и в Сирии — набирает обороты.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Ну так, а я о чём?!
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4 час.
М
ММ
Если абхаз имеет российский паспорт, то и поступать с ним надо как с россиянином. Т.е. плевать на абхазское законодательство,самоуправление и прочие атрибуты псевдовласти!
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3 час.
Владимир Дегтярев
закрыть границу Россия-абхазия, открыть границу абхазия-Грузия!!!
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32 мин.

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