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Представлен преемник BMW 3 Series!

Представлен преемник BMW 3 Series!

#carwow #bmw Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwowRussia и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Представляем самый крышесносный автомобиль из когда-либо показанных BMW… BMW i Vision Dee! Этот новый концепт представили на выставке CES 2023, и он призван показать, на что будут похожи BMW 3 Series следующего поколения, которые выйдут в 2025 году! Итак, что тут важнее всего? Во-первых, вдохновлённый классикой дизайн.

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