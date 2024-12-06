В Симферополе отремонтировали завод по производству сельскохозтехники

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Завод по производству сельскохозяйственной техники в Симферополе отремонтировали и привели в пригодное для работы состояние, сообщил ТАСС глава НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
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