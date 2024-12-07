Формула здорового питания доктора Бубновского для тех, кто хочет жить долго

Пища, попадая в организм человека и изменяясь в нем, олицетворяет собой жизненный процесс во всем его объеме — от элементарнейших физических свойств организма вплоть до высочайших проявлений человеческой натуры.
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