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Формула здорового питания доктора Бубновского для тех, кто хочет жить долго

Формула здорового питания доктора Бубновского для тех, кто хочет жить долго

Пища, попадая в организм человека и изменяясь в нем, олицетворяет собой жизненный процесс во всем его объеме — от элементарнейших физических свойств организма вплоть до высочайших проявлений человеческой натуры.

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