Nissan сбил десятилетнюю девочку, переходившую дорогу в Ноябрьске

Десятилетняя девочка в Ноябрьске попала под колеса автомобиля Nissan. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные ямальской госавтоинспекции Несчастный случай произошел на улице Космонавтов, неподалеку от дома № 6.
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