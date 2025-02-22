Коллаж Царьград В Америке неожиданно начали расследование дела против сына Евгения Пригожина. Павел попал под суд якобы за то, что убивал мирных в Ливии.
Сын Евгения Пригожина попал под суд: Что не так с ЧВК "Вагнер", и как это аукнется США?
Комментарии
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Борис Леонтьев
Нет никаких сомнений в том, что если он попадёт на территорию любой страны подконтрольной США, то его арестуют и выдадут в США где осудят на огромный или пожизненный срок. Не он первый и к сожалению не он последний. США = страна-террорист и привыкла так решать свои задачи и проблемы.
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6 час.
Владимир Алтайцев
((какое отношения имеешь ты, мразь голубая, к России?!! У нас же гомосексуализм запрещен и твоя ЛГБТ признана экстремистской организацией на территории РФ! 😱 ((брысь быстро грязная гитлеровская свинья, живущая на бабло Госдепа, по шконку!
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2 час.
Владимир Алтайцев
Пасть прикрой, шлю...юпиндосская, смердишь, паскуда.
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2 час.
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