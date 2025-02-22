Сын Евгения Пригожина попал под суд: Что не так с ЧВК "Вагнер", и как это аукнется США?

Борис Леонтьев

Нет никаких сомнений в том, что если он попадёт на территорию любой страны подконтрольной США, то его арестуют и выдадут в США где осудят на огромный или пожизненный срок. Не он первый и к сожалению не он последний. США = страна-террорист и привыкла так решать свои задачи и проблемы.