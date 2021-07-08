Лавров оценил заявления Запада об изоляции России

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаЛавров оценил заявления Запада об изоляции РоссииРяды друзей России постоянно пополняются, ни о какой изоляции РФ, о которой твердят на Западе, речи не идет.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИПИван ПетровМоя чокнутая бабушка в 93 года изолировала весь мир, который ей не нравится. Запирается, запирается изнутри! Две двери, одна железная. Пять замков, плюс цепочка и штырь, блокирующий изнутри. А мы снаружи продолжаем общаться, веселиться, встречаться, мутим праздники и развлекухи 😉Владимир СоловьевНаследственность от бабушки передается до третьего коленаВладимир СоловьевВерсию о международной изоляции России американцы подсовывают своим сателлитам и легковерным странам.Комментировать
Свежие комментарии