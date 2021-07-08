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Лавров оценил заявления Запада об изоляции России

Лавров оценил заявления Запада об изоляции России

Ряды друзей России постоянно пополняются, ни о какой изоляции РФ, о которой твердят на Западе, речи не идет.

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Иван Петров
Моя чокнутая бабушка в 93 года изолировала весь мир, который ей не нравится. Запирается, запирается изнутри! Две двери, одна железная. Пять замков, плюс цепочка и штырь, блокирующий изнутри. А мы снаружи продолжаем общаться, веселиться, встречаться, мутим праздники и развлекухи 😉
Владимир Соловьев
Наследственность от бабушки передается до третьего колена
Владимир Соловьев
Версию о международной изоляции России американцы подсовывают своим сателлитам и легковерным странам.

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