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  • НС
    Жизнь стала ненатуральная, куда ни глянь - всё эрзац и суррогаты. Поколение наших отцов пережило тяжёлые времена,но у...20-летние стареют...
  • НС
    Раньше люди курили сигареты из настоящего табака, пили натуральное вино(пусть это даже дешёвый вермут или бормотуха),...20-летние стареют...
  • Erl Schweizer
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20-летние стареют быстрее своих родителей: что не так с современной молодежью?

20-летние стареют быстрее своих родителей: что не так с современной молодежью?

Ученые назвали причины, из-за которых поколения 90-х и 00-х ждет преждевременная старость Иногда кажется, что молодежь сегодня ведет куда более здоровый образ жизни, что их родители, бабушки и дедушки в молодости: ходят в спортзал, следят за своим питанием, внимательнее относятся к своему ментальному здоровью.

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Комментарии
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надежда чернышенко
С чипсами, вейпами и гаджетами !
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8 час.
НС
Раньше люди курили сигареты из настоящего табака, пили натуральное вино(пусть это даже дешёвый вермут или бормотуха), водка тоже была нормальная. А сейчас курят &quot;вейпы&quot; и табачные изделия в которых одна химозная дрянь - табака в них НЕТ. Пьют вино из порошка, всякую прочую дрянь. Едят тоже не пойми что - сплошные &quot;Е&quot; и ГМО, мясо с гормонами и т.д.  К тому же в СССР люди жили очень спокойной жизнью, а сейчас постоянный стресс,неуверенность в завтрашнем дне, подавленное душевное состояние. Поэтому ничего удивительного в этом нет.
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3 час.
Н
НС
Жизнь стала ненатуральная, куда ни глянь - всё эрзац и суррогаты. Поколение наших отцов пережило тяжёлые времена,но у них всё было настоящее,натуральное.
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3 час.

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