20-летние стареют быстрее своих родителей: что не так с современной молодежью?

НС

Раньше люди курили сигареты из настоящего табака, пили натуральное вино(пусть это даже дешёвый вермут или бормотуха), водка тоже была нормальная. А сейчас курят "вейпы" и табачные изделия в которых одна химозная дрянь - табака в них НЕТ. Пьют вино из порошка, всякую прочую дрянь. Едят тоже не пойми что - сплошные "Е" и ГМО, мясо с гормонами и т.д. К тому же в СССР люди жили очень спокойной жизнью, а сейчас постоянный стресс,неуверенность в завтрашнем дне, подавленное душевное состояние. Поэтому ничего удивительного в этом нет.