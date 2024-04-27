Ученые назвали причины, из-за которых поколения 90-х и 00-х ждет преждевременная старость Иногда кажется, что молодежь сегодня ведет куда более здоровый образ жизни, что их родители, бабушки и дедушки в молодости: ходят в спортзал, следят за своим питанием, внимательнее относятся к своему ментальному здоровью.
20-летние стареют быстрее своих родителей: что не так с современной молодежью?
Комментарии
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надежда чернышенко
С чипсами, вейпами и гаджетами !
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8 час.
НС
Раньше люди курили сигареты из настоящего табака, пили натуральное вино(пусть это даже дешёвый вермут или бормотуха), водка тоже была нормальная. А сейчас курят "вейпы" и табачные изделия в которых одна химозная дрянь - табака в них НЕТ. Пьют вино из порошка, всякую прочую дрянь. Едят тоже не пойми что - сплошные "Е" и ГМО, мясо с гормонами и т.д. К тому же в СССР люди жили очень спокойной жизнью, а сейчас постоянный стресс,неуверенность в завтрашнем дне, подавленное душевное состояние. Поэтому ничего удивительного в этом нет.
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3 час.
Н
НС
Жизнь стала ненатуральная, куда ни глянь - всё эрзац и суррогаты. Поколение наших отцов пережило тяжёлые времена,но у них всё было настоящее,натуральное.
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3 час.
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